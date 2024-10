Il festival dei futuri imperfetti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Radar photo festival, alla sua quarta edizione, porta in mostra a Trani il futuro che ci aspetta e quello che vorremmo, tra crisi climatica e sostenibilità. Leggi Internazionale.it - Il festival dei futuri imperfetti Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Radar photo, alla sua quarta edizione, porta in mostra a Trani il futuro che ci aspetta e quello che vorremmo, tra crisi climatica e sostenibilità. Leggi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I primi venticinque anni del Festival Franciacorta in Cantina - cosa è cambiato e quali sono gli impegni futuri - La Franciacorta è stata un esempio di spumantizzazione prima e di promozione del territorio poi, seguito da molte altre cantine in tutto il nostro Paese. I riscontri positivi non sono mancati anche da parte degli altri attori della kermesse, come ristoratori e albergatori. «Il nostro impegno per le edizioni future – prosegue Vezzoli – sarà quello di fare più sistema tra tutte le parti coinvolte, ... (Linkiesta.it)

I primi venticinque anni del Festival Franciacorta in Cantina - cosa è cambiato e quali sono gli impegni futuri - Le attività che hanno riscosso più successo tra le trecento organizzate in questa edizione si possono dividere in due grosse famiglie: quelle legate a un consumo più disinvolto e ludico del Franciacorta, come concerti e aperitivi, preferiti da un pubblico più giovane, e quelle invece con una finalità più educativa, come le verticali di vecchie annate, le degustazioni guidate o gli incontri con i ... (Linkiesta.it)

Festival del Cinema di Venezia : Isabelle Huppert - vestale futuristica in Balengiaca - Un dramma senza sentimentalismi sull’eutanasia, che ha dato prova concreta della straordinaria evoluzione di registi come Almodóvar, capaci di rimanere fedeli a se stessi pur cambiando prospettiva, sperimentando e uscendo dal tepore del comfort, sempre consapevoli del proprio passato. I look della serata finale sul red carpet Nel cambio di prospettiva che ha caratterizzato il film di Almodóvar ... (Lifeandpeople.it)