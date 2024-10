Ilgiorno.it - Guida taxi ubriaco e drogato (e senza patente dal 2020): denunciato a Milano. Il terrore dei clienti: “Lo imploravamo di farci scendere”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)va uncon regolare licenza, ma non aveva più ladal, non faceva da anni la revisione del veicolo e si era messo al volante di un'auto bianca sottoposta a fermo fiscale dopo aver assunto alcol e droga. Quando i carabinieri del Radiomobile l'hanno fermato, nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, aveva il naso sporco di una sostanza bianca e una bottiglia mezza vuota di sambuca nell'abitacolo: dopo essersi inizialmente fermato all'alt per sottoporsi al pre test per l'alcol, è ripartito a tutta velocità con duea bordo; i militari l'hanno inseguito fino a piazza IV Novembre, dov'è stato poi fermato eperin stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti e per violenza e resistenza a pubblico ufficiale nonché sanzionato in via amministrativa per varie violazioni.