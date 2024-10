Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah, le ultime notizie. | DIRETTA (Di venerdì 11 ottobre 2024) DIRETTA live della Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, venerdì 11 ottobre Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 11 ottobre 2024, sulla Guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. DIRETTA Tpi.it - Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah, le ultime notizie. | DIRETTA Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)live delladioggi, venerdì 11 ottobre Di seguito ledi oggi, venerdì 11 ottobre 2024, sullatraa Gaza,in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

Sinwar dalla Striscia sfida ancora Israele. Serve un piano per il dopoguerra - Tel Aviv, dalla nostra inviata. Al centro commerciale Azrieli si va per fare compere, per incontrare qualcuno, per occupare il tempo mentre si attende il treno in partenza nella vicina sta... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Attacco basi Unifil in Libano - Crosetto : “Italia e Onu non si fanno comandare da Israele - crimine di guerra” - bombardato centro di Beirut - Chi come me è amico di Israele non ha problemi a dirgli quando . Il ministro della Difesa Guido Crosetto interpellato dal Giornale d'Italia, in merito alla questione dell'attacco israeliano alle basi Unifil in Libano, ha dichiarato: “Non ho attaccato nessuno ho solo chiamato le cose con il loro nome. (Ilgiornaleditalia.it)

Israele spara sui soldati italiani. La furia di Crosetto : “Crimini di guerra”. - L’esercito israeliano spara su una delle basi italiane della missione Onu Unifil lungo la linea di demarcazione con il Libano, violando la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza Onu. Con il passare delle ore, l’accaduto è stato completamente ricostruito. appeared first on L'Identità. La furia di Crosetto: “Crimini di guerra”. (Lidentita.it)