Giugliano in Campania: Inseguimento folle sull’asse mediano. Quattro persone fermate, alla guida un 17enne (Di venerdì 11 ottobre 2024) Inseguimento a Giugliano: arrestati Quattro giovani dopo una fuga rocambolesca, tra loro anche due minorenni E alla fine si è detto: “E’ andata bene”, per tutti i protagonisti di questa vicenda.Siamo a Giugliano in Campania e sono quasi le 21. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania stanno percorrendo via Oasi sacro Cuore quando notano un’Alfa Romeo 147 con all’interno alcuni individui che indossano mascherine chirurgiche e berretti. L’Alt è istantaneo, la fuga ineluttabile. Inizia un Inseguimento sull’asse mediano in direzione Lago Patria. Velocità illegale e manovre pericolose sono al centro della corsa che dura 10 chilometri e durante la quale ben 8 auto di altrettanti ignari cittadini vengono danneggiate. La corsa termina quando l’autista dell’Alfa perde il controllo. Puntomagazine.it - Giugliano in Campania: Inseguimento folle sull’asse mediano. Quattro persone fermate, alla guida un 17enne Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024): arrestatigiovani dopo una fuga rocambolesca, tra loro anche due minorenni Efine si è detto: “E’ andata bene”, per tutti i protagonisti di questa vicenda.Siamo aine sono quasi le 21. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia diinstanno percorrendo via Oasi sacro Cuore quando notano un’Alfa Romeo 147 con all’interno alcuni individui che indossano mascherine chirurgiche e berretti. L’Alt è istantaneo, la fuga ineluttabile. Inizia unin direzione Lago Patria. Velocità illegale e manovre pericolose sono al centro della corsa che dura 10 chilometri e durante la quale ben 8 auto di altrettanti ignari cittadini vengono danneggiate. La corsa termina quando l’autista dell’Alfa perde il controllo.

