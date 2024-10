Fisco: Leo, penso si possa tornare a bonus al 50% su prima casa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (LaPresse) – “Io penso che potremmo ritornare, fermo restando che abbandoniamo il meccanismo della cessione del credito, a una detrazione magari al 50% per la prima casa, perché dobbiamo agevolare quelli che vogliono usufruire del bonus sulla prima casa. penso che è una misura, senza prendere impegni e compatibilmente con le risorse, a cui si potrebbe ritornare per il resto si vedrà”. Così il viceministro dell’Economia Maurizio Leo parlando all’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, organizzato a Milano dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia. Lapresse.it - Fisco: Leo, penso si possa tornare a bonus al 50% su prima casa Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (LaPresse) – “Ioche potremmo ri, fermo restando che abbandoniamo il meccanismo della cessione del credito, a una detrazione magari al 50% per la, perché dobbiamo agevolare quelli che vogliono usufruire delsullache è una misura, senza prendere impegni e compatibilmente con le risorse, a cui si potrebbe riper il resto si vedrà”. Così il viceministro dell’Economia Maurizio Leo parlando all’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, organizzato a Milano dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia.

