Quotidiano.net - Fendi, Kim Jones lascia. Torna Piccioli?

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ottobre 2024 – Nel risiko della moda internazionale è arrivata stasera una notizia che era attesa da alcuni mesi: Kim, direttore creativo didonna e couture e direttore creativo di Dior Homme, entrambi marchi del Gruppo LVMH di Bérnard Arnault,la guida stilistica delle collezioni femminili dida oggi, mantenendo invece lo scettro di Dior Homme che detiene dal 2018. L’ultima sfilata donna di, per il pret-à-porter solo una ventina di giorni fa durante la Milano Fashion Week con un defilé della memoria per la voce di Annain sottofondo che ha ricordato l’avventura iniziata da mamma Adele, portata avanti dalle cinque sorelle che hanno ceduto il marchio a LVMH. Quasi un omaggio alla storia del brand che ha accolto con onore Kimaffidandogli anche le sorti (per la verità non brillantissime) della couture a Parigi.