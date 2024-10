Dailymilan.it - Ex Milan, Leonardo contro i fondi: non conoscono la storia dei club. L’attacco

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ex dirigente delcritica duramente i nuovisempre più protagonisti nel mondo del calcio: nonladei! Le dichiarazionicritica duramente iamericani che sono proprietari di sempre piùnel mondo del calcio. Tuttavia, questi ultimi hanno un difetto: nonladelle società di cui sono a capo. Secondo l’ex allenatore, è difficile lavorare in un contesto senza conoscere bene la sua, la tradizione della società e quella della città. Le dichiarazioni rilasciate dall’ex giocatore brasiliano in occasione del Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport a Trento: Negli ultimi anni moltiamericani hanno deciso di investire in Italia e in Europa sul calcio, essendo più economico e vantaggioso rispetto a farlo in patria.