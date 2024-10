Emergenza Juve, Thiago Motta in difficoltà: le decisioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Juve si ritrova con una rosa dai numeri contati: la lista degli infortunati si allunga, e Thiago Motta è costretto a trovare soluzioni alternative. Sarà una settimana di riflessioni, per l’allenatore della Juventus. Nonostante per un po’ la sua squadra potrà riposare grazie alla sosta delle nazionali, al ritorno in campo il tecnico bianconero si ritroverà con gli stessi problemi di oggi. Almeno a livello di formazione, visto che la rosa della Juve si ritrova in Emergenza, e continuerà a esserlo di certo anche in vista delle prossime gare contro Lazio e Stoccarda. Motta va in cerca di difficili alternative. (LaPresse) TvPlay.itMotta deve solo sperare che i giocatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali rientrino a Torino senza nuovi problemi fisici. Tvplay.it - Emergenza Juve, Thiago Motta in difficoltà: le decisioni Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lasi ritrova con una rosa dai numeri contati: la lista degli infortunati si allunga, eè costretto a trovare soluzioni alternative. Sarà una settimana di riflessioni, per l’allenatore dellantus. Nonostante per un po’ la sua squadra potrà riposare grazie alla sosta delle nazionali, al ritorno in campo il tecnico bianconero si ritroverà con gli stessi problemi di oggi. Almeno a livello di formazione, visto che la rosa dellasi ritrova in, e continuerà a esserlo di certo anche in vista delle prossime gare contro Lazio e Stoccarda.va in cerca di difficili alternative. (LaPresse) TvPlay.itdeve solo sperare che i giocatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali rientrino a Torino senza nuovi problemi fisici.

