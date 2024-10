Ecco chi dal 14 ottobre potrà fare il vaccino antinfluenzale anche nelle farmacie (Di venerdì 11 ottobre 2024) anche le farmacie scendono in campo per la campagna vaccinale antinfluenzale 2024-2025. Dal 14 ottobre, i cittadini che beneficiano dell’antiflu gratuito (over 60, donne incinte o neomamme e persone a rischio per una patologia o per una professione), potranno riceverlo nel più vicino esercizio Quicomo.it - Ecco chi dal 14 ottobre potrà fare il vaccino antinfluenzale anche nelle farmacie Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)lescendono in campo per la campagna vaccinale2024-2025. Dal 14, i cittadini che beneficiano dell’antiflu gratuito (over 60, donne incinte o neomamme e persone a rischio per una patologia o per una professione), potranno riceverlo nel più vicino esercizio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal 1 ottobre parte la campagna vaccinale antinfluenzale in Campania - . Dal 1 ottobre parte la campagna vaccinale antinfluenzale in Campania, chi è maggiormente a rischio influenza e come procedere. Vediamo a chi è rivolta è chi può somministrarla. Inoltre anche un appello a vaccinarsi. Dal 1 ottobre in Campania partirà la campagna vaccinale antinfluenzale. L'articolo Dal 1 ottobre parte la campagna vaccinale antinfluenzale in Campania sembra essere il primo su ... (Teleclubitalia.it)

Il 1° ottobre inizia la campagna antinfluenzale 2024-2025 - Le agende per le aperture straordinarie dei giorni 5 e 6 ottobre saranno visibili sul portale regionale per le prenotazioni a partire dal giorno 1 ottobre. A richiesta potranno essere somministrati anche l’Anticovid, l’Antipneumococco e l’AntiZoster, da offrire ai cittadini idonei per età o rischio. (Bergamonews.it)

De Luca - dal 1 ottobre in Campania la campagna antinfluenzale - Ma in alcune aree della regione mancano numerosi medici dopo il pensionamento dei camici bianchi. Per la sanità pubblica in Italia, a giudizio di De Luca, c’è bisogno di 4 milairdi di euro “ma su questo fronte non ho sentito nulla”. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. (Anteprima24.it)