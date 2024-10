Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il Russi col Granamica. Faenza in cerca di punti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Non stanno particolarmente brillando le romagnole, nel girone B diche ha vissuto il turno di recupero della gara non disputata per il maltempo. Non giocherà il Massa che sarebbe stato in campo col Pietracuta (si gioca mercoledì 6 novembre) per gli impegni dei nazionali sammarinesi dei riminesi: per lo stesso motivo il Solarolo, mercoledì sera, non ha giocato con lo stesso Pietracuta, ma questa gara si recupera mercoledì prossimo. La prima ravennate a scendere sul terreno di gioco, sarà domani il, sul sintetico del "Bonarelli" di Granarolo dell’Emilia contro il rilanciato, reduce da quattronelle ultime due. L’altro anticipo è Gambettola-Sampierana. Intanto le squadre bizantine sono chiamate al riscatto dopo un inizio di stagione che le vede – Solarolo a parte – sul fondo della graduatoria.