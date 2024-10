Dumfries salva l’Olanda nel finale. Beffa per l’Ungheria (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è chiuso con un pareggio la sfida tra l’Ungheria e l’Olanda di Koeman. Dopo un avvio complicato, ci ha pensato Denzel Dumfries nel finale di gara a pareggiare i conti e portare l’Olanda sull’1-1. PAREGGIO – Solo 1-1 alla Puskas Arena tra Ungheria e Olanda. Dopo il vantaggio iniziale degli ungheresi, la sfida rischiava di concludersi con una sconfitta per il duo interista. In campo sia Stefan De Vrij che Denzel Dumfries. L’esterno nerazzurro, all’84, ha portato l’Olanda al pari regalando agli Oranje un punto importante. Alla mezz’ora del primo tempo arriva il vantaggio dei padroni di casa con Roland Sallai che aggancia un cross di Nagy e con classe calcia verso la rete con la palla che si deposita sulla destra del portiere avversario. La ripresa si apre con l’Olanda che prova ad andare a caccia del gol del pareggio senza però trovare la quadra giusta. Inter-news.it - Dumfries salva l’Olanda nel finale. Beffa per l’Ungheria Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è chiuso con un pareggio la sfida tradi Koeman. Dopo un avvio complicato, ci ha pensato Denzelneldi gara a pareggiare i conti e portaresull’1-1. PAREGGIO – Solo 1-1 alla Puskas Arena tra Ungheria e Olanda. Dopo il vantaggio iniziale degli ungheresi, la sfida rischiava di concludersi con una sconfitta per il duo interista. In campo sia Stefan De Vrij che Denzel. L’esterno nerazzurro, all’84, ha portatoal pari regalando agli Oranje un punto importante. Alla mezz’ora del primo tempo arriva il vantaggio dei padroni di casa con Roland Sallai che aggancia un cross di Nagy e con classe calcia verso la rete con la palla che si deposita sulla destra del portiere avversario. La ripresa si apre conche prova ad andare a caccia del gol del pareggio senza però trovare la quadra giusta.

