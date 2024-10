Due vite parallele, la recensione: un film troppo scolastico per restare impresso (Di venerdì 11 ottobre 2024) La brava Elisa Zulueta è la protagonista di un melò femminile e femminista a tratti umoristico, che si incastra però in una struttura patinata e poco incisiva. Dirige Maite Alberdi, co-produce Pablo Larrain. Su Netflix. Due vite parallele è un'opera a tratti interessante, nonostante un didascalismo pregnante, quasi invadente. Semplicistico nei toni e nei modi, si approccia per essere l'alternativa di rilevo in quel catalogo streaming puntualmente rimpinzato da titoli letteralmente usa-e-getta. Invece, dietro il film diretto dalla cilena Maite Alberdi (che ha ricevuto anche una candidatura all'Oscar per il suo documentario del 2020, The Mole Agent), c'è una sorta di profondità (al netto di un tratto cinematografico mai rilevante), dettato dalla forte passione disegnata sul set dall'autrice. Movieplayer.it - Due vite parallele, la recensione: un film troppo scolastico per restare impresso Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La brava Elisa Zulueta è la protagonista di un melò femminile e femminista a tratti umoristico, che si incastra però in una struttura patinata e poco incisiva. Dirige Maite Alberdi, co-produce Pablo Larrain. Su Netflix. Dueè un'opera a tratti interessante, nonostante un didascalismo pregnante, quasi invadente. Semplicistico nei toni e nei modi, si approccia per essere l'alternativa di rilevo in quel catalogo streaming puntualmente rimpinzato da titoli letteralmente usa-e-getta. Invece, dietro ildiretto dalla cilena Maite Alberdi (che ha ricevuto anche una candidatura all'Oscar per il suo documentario del 2020, The Mole Agent), c'è una sorta di profondità (al netto di un tratto cinematografico mai rilevante), dettato dalla forte passione disegnata sul set dall'autrice.

