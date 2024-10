Due vite parallele, la recensione: donne sull’orlo di una crisi di nervi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il film: Will & Harper, 2024. Regia: Maite Alberdi. Genere: Drammatico, giallo. Cast: Elisa Zulueta, Francisca Lewin, Marcial Tagle, Pablo Macaya, Gabriel Urzúa. Durata: 95 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix. Trama: Cile, 1955. Quando la popolare scrittrice María Carolina Geel uccide il suo amante, il caso affascina Mercedes, la timida segretaria del giudice incaricato di difendere l’imputato. Dopo aver visitato l’appartamento della scrittrice, Mercedes inizia a mettere in discussione la sua vita, la sua identità e il ruolo della donna nella società, trovando in quella casa un’oasi di libertà. A chi è consigliata: Agli appassionati di true crime, di film e serie tv che, attraverso il dramma e casi di cronaca nera, esplorano i conflitti dell’animo umano. Cinemaserietv.it - Due vite parallele, la recensione: donne sull’orlo di una crisi di nervi Leggi tutta la notizia su Cinemaserietv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il film: Will & Harper, 2024. Regia: Maite Alberdi. Genere: Drammatico, giallo. Cast: Elisa Zulueta, Francisca Lewin, Marcial Tagle, Pablo Macaya, Gabriel Urzúa. Durata: 95 minuti. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix. Trama: Cile, 1955. Quando la popolare scrittrice María Carolina Geel uccide il suo amante, il caso affascina Mercedes, la timida segretaria del giudice incaricato di difendere l’imputato. Dopo aver visitato l’appartamento della scrittrice, Mercedes inizia a mettere in discussione la sua vita, la sua identità e il ruolo della donna nella società, trovando in quella casa un’oasi di libertà. A chi è consigliata: Agli appassionati di true crime, di film e serie tv che, attraverso il dramma e casi di cronaca nera, esplorano i conflitti dell’animo umano.

Due vite parallele - la recensione : un film troppo scolastico per restare impresso - Invece, dietro il film diretto dalla cilena Maite Alberdi (che ha ricevuto anche una candidatura all'Oscar per il suo documentario del 2020, The Mole Agent), c'è una sorta di profondità (al netto di un tratto cinematografico mai rilevante), dettato dalla forte passione disegnata sul set dall'autrice. (Movieplayer.it)

Due vite parallele : trama - trailer - quando esce su Netflix - L'11 ottobre, su Netflix, arriva "Due vite parallele", un dramma ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto in Cile nel 1955. Diretto dalla regista candidata all'Oscar Maite Alberdi, il film ci mostra temi profondi come l’identità, la libertà e il ruolo delle donne in una società... (Today.it)

