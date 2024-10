Dopo l'attacco in Libano, Crosetto vuole ritirare i soldati italiani da Unifil (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima della conferenza stampa convocata in tutta fretta ieri pomeriggio dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, mai si erano sentite accuse tanto esplicite da parte del governo italiano contro I Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Dopo l'attacco in Libano, Crosetto vuole ritirare i soldati italiani da Unifil Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prima della conferenza stampa convocata in tutta fretta ieri pomeriggio dal ministro della Difesa, Guido, mai si erano sentite accuse tanto esplicite da parte del governo italiano contro I Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La protesta internazionale dopo il raid di Israele alle basi Unifil. Crosetto : "Non è stato un incidente" - Lo ha affermato un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. "L'Iran - ha aggiunto la rappresentante britannica - deve immediatamente fermare gli attacchi a Israele e il suo sostegno alle milizie per evitare che una situazione già tragica dal punto di vista umanitario si deteriori ulteriormente". (Agi.it)

La protesta Internazionale dopo il raid di Israele alle basi Unifil. Crosetto : "Non è stato un incidente" - Hanno anche deliberatamente sparato sulla posizione a Ras Naqoura, dove si tenevano regolari incontri tripartiti prima dell'inizio del conflitto, danneggiando l'illuminazione e una stazione di trasmissione. La richiesta è stata respinta. Dura condanna della missione Onu, che ha sottolineato come "ogni attacco deliberato alle forze di peacekeeping è una grave violazione del diritto umanitario ... (Agi.it)

L’ira dell’Italia dopo l’attacco di Israele alle basi Onu. Meloni e Crosetto : «Inaccettabile». Presto un vertice Ue sul futuro della missione in Libano - Che fare di Unifil? Sul fronte europeo intanto Sébastien Lecornu, omologo francese di Crosetto, ha già annunciato un’iniziativa, presa di comune accordo con Roma. Il dialogo tra Roma e Israele non si è fermato all’ambasciatore. «Ieri, in serata, militari regolari dell’Idf avevano neutralizzato alcuni componenti del sistema di video sorveglianza presso la base 1-31, il sistema di ... (Open.online)