Dati Inail. Paolo Capone, Segretario Generale UGL: “Quadro preoccupante, sicurezza lavoratori sia priorità Governo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “I nuovi Dati Inail disegnano un Quadro ancora molto preoccupante per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Le denunce di infortunio mortale nei primi otto mesi del 2024 sono state 680, 23 in più rispetto alle 657 registrate nello stesso periodo del 2023, tre in più rispetto al 2022. Un Ilgiornaleditalia.it - Dati Inail. Paolo Capone, Segretario Generale UGL: “Quadro preoccupante, sicurezza lavoratori sia priorità Governo” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “I nuovidisegnano unancora moltoper quanto riguarda lasui luoghi di lavoro. Le denunce di infortunio mortale nei primi otto mesi del 2024 sono state 680, 23 in più rispetto alle 657 registrate nello stesso periodo del 2023, tre in più rispetto al 2022. Un

