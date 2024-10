Controlli in piazza Sant'Agostino, resistenza e furto d'energia: un arresto (Di venerdì 11 ottobre 2024) In un'operazione di controllo del territorio svolta nella centralissima piazza Sant'Agostino a Reggio Calabria, i carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino di origini marocchine per resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato di energia elettrica.L'intervento, che si inserisce Reggiotoday.it - Controlli in piazza Sant'Agostino, resistenza e furto d'energia: un arresto Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In un'operazione di controllo del territorio svolta nella centralissimaa Reggio Calabria, i carabinieri hanno tratto inun cittadino di origini marocchine pera pubblico ufficiale eaggravato dielettrica.L'intervento, che si inserisce

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Roma - manifestanti Pro Palestina in piazza : “Ora e sempre resistenza” - “Palestina libera, Palestina terra mia”, “Ora e sempre resistenza”, “Palestina immortale” alcuni dei cori intonati alla manifestazione Pro Palestina, in piazzale Ostiense Roma. L’intera area è cinturata dai mezzi blindati di polizia e carabinieri. . 10mila le persone in piazza, secondo gli organizzatori. (Lapresse.it)

Degrado in piazza Resistenza. L’atrio del Municipio è una latrina - Il piano pilotis del Comune usato come latrina a cielo aperto. Fine settimana, i giovani invadono piazza della Resistenza. E’ piuttosto imbarazzante trovare i rivoli che arrivano fino all’asfalto, il cattivo odore, i rifiuti abbandonati accanto agli uffici dove hanno sede le commissioni. F. Il problema venne risolto con un’ordinanza (ancora in vigore) che vietava lo stazionamento in ... (Lanazione.it)

Festa “Intrecci” 2024 in piazza Caduti della Resistenza - Sabato 21 settembre si terrà l’ottava edizione di Festa Intrecci, la Festa del rione Palestro in Piazza Caduti della Resistenza che continua a essere un appuntamento immancabile per associazioni, cittadini e realtà del territorio. La festa è organizzata nell’ambito del progetto Intrecci di... (Padovaoggi.it)