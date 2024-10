Contaminazioni: Raphael Gualazzi e Avion Travel in concerto a Jesolo (Di venerdì 11 ottobre 2024) La rassegna culturale "Contaminazioni" torna al Teatro Vivaldi di Jesolo con un doppio concerto: il 9 novembre sul palco ci sarà il musicista e cantautore Raphael Gualazzi, mentre il 23 novembre la scena sarà tutta per gli Avion Travel. «Sebbene provenienti da contesti differenti, nord e sud Veneziatoday.it - Contaminazioni: Raphael Gualazzi e Avion Travel in concerto a Jesolo Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La rassegna culturale "" torna al Teatro Vivaldi dicon un doppio: il 9 novembre sul palco ci sarà il musicista e cantautore, mentre il 23 novembre la scena sarà tutta per gli. «Sebbene provenienti da contesti differenti, nord e sud

