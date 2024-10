Consulta, Musolino (IV) conferma la versione di Renzi: “La Russa mi chiese di passare al centrodestra” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Matteo Renzi aveva denunciato ieri che il presidente del Senato, Ignazio La Russa, avrebbe provato a convincere la senatrice di Italia viva Dafne Musolino a entrare nel centrodestra. La parlamentare ha confermato il racconto, e Renzi ha minacciato querela verso il portavoce di La Russa, che aveva detto: "Mente sapendo di mentire". Fanpage.it - Consulta, Musolino (IV) conferma la versione di Renzi: “La Russa mi chiese di passare al centrodestra” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Matteoaveva denunciato ieri che il presidente del Senato, Ignazio La, avrebbe provato a convincere la senatrice di Italia viva Dafnea entrare nel centrodestra. La parlamentare hato il racconto, eha minacciato querela verso il portavoce di La, che aveva detto: "Mente sapendo di mentire".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Musolino : «Contattata per passare alla maggioranza» - botta e risposta tra Renzi e La Russa - Musolino ha confermato a Repubblica l’incontro: «Sì, c’è stato un contatto con il presidente La Russa, qualche giorno fa eravamo al ristorante del Senato e mi ha chiesto di parlare un attimo», ha raccontato la senatrice. Attraverso il suo portavoce, Emiliano Arrigo, ha negato l’accusa, definendo le parole di Renzi una «menzogna». (Lettera43.it)

Renzi : “Ci hanno avvicinato per i voti - Musolino a pranzo con La Russa”. Il presidente del Senato : “Mente sapendo di mentire” - “Non potrei mai passare in un gruppo di maggioranza viste anche le istanze per cui sono state eletta. Io ho risposto di no, non è assolutamente possibile”, ha dichiarato all’Ansa la senatrice Musolino, eletta nella lista di 'Sud chiama Nord' di Cateno de Luca,e passata un anno fa al gruppo dei renziani al Senato. (Quotidiano.net)

La senatrice renziana Musolino accusa La Russa : “Mi ha contattata per passare con la maggioranza” - A quel punto ci siamo accomodati in un altro tavolo, da soli. Leggi anche: Terrore sul volo per Roma, turbolenza “mai vista prima”. . Il presidente La Russa mai ha pranzato con la senatrice Musolino ma soprattutto mai ha parlato con lei e con altri di voti di alcun genere. Renzi abbia bisogno di visibilità per coprire le difficoltà di Iv, ma non è mentendo spudoratamente che recupererà quel ... (Thesocialpost.it)