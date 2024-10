Consulta, botta e risposta Renzi-La Russa: “Non è corretto” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Ho fatto presente a La Russa che non è corretto tentare di convincere i parlamentari uno a uno”, ha dichiarato Renzi L'articolo Consulta, botta e risposta Renzi-La Russa: “Non è corretto” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Consulta, botta e risposta Renzi-La Russa: “Non è corretto” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Ho fatto presente a Lache non ètentare di convincere i parlamentari uno a uno”, ha dichiaratoL'articolo-La: “Non è” proviene da Il Difforme.

Consulta : Musolino (Iv) - 'La Russa sfacciato a caccia di voti - ma le regole non si aggirano' - . Eravamo entrambi a pranzo al ristorante del Senato. Tra l'altro, il mio pensiero è noto: io non potrei mai fare parte di una maggioranza che vota una legge come quella sull'autonomia differenziata, hanno affossato il Sud. Roma, 19 ott (Adnkronos) - "Anzichè rispettarle, questa maggioranza pensa a come infrangere o aggirare le leggi e la Costituzione. (Liberoquotidiano.it)

Consulta - Renzi dice che La Russa ha cercato di trattare per la maggioranza : “Ha preso i nostri uno per uno” - Ignazio La Russa, presidente del Senato e quindi seconda carica dello Stato, avrebbe avvicinato più di un esponente di Italia viva - partito guidato da Matteo Renzi - per convincerlo a votare insieme al centrodestra sulla Corte costituzionale. Una senatrice di Iv, Dafne Musolino, ha confermato di aver avuto un invito da La Russa per entrare in maggioranza. (Fanpage.it)

Consulta - La Russa : dobbiamo accelerare e ripetere le votazioni - Però questo mi induce a ritenere che insieme a Fontana (il, presidente della Camera, ndr) dobbiamo accelerare e ripetere le votazioni. Insomma, la tesi di aspettare che se ne liberino tre, io non la trovo giusta”, ha concluso La Russa, facendo riferimento al fatto che altri tre giudici costituzionali di nomina parlamentare hanno il mandato in scadenza a dicembre. (Ildenaro.it)