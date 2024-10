Caso Sangiuliano-Boccia, rimosso il capo di gabinetto del ministero della Cultura (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha «revocato l’incarico di capo di gabinetto al consigliere Francesco Gilioli». Questo perché è «venuto a mancare il rapporto fiduciario», dopo il Caso Sangiuliano-Boccia, che ha portato alle dimissioni del predecessore di Giuli. La decisione, ufficializzata con una nota dal ministero, era nell’aria e segue l’addio di Narda Frisoni. Quest’ultima precedentemente era a capo della segreteria. Il ministro della Cultura potrebbe decidere di allontanare altri membri dello staff di Sangiuliano. Secondo Repubblica, nel mirino ci sarebbero il portavoce Andrea Petrella e il consigliere diplomatico Clemente Contestabile. Francesco Gilioli (Imagoeconomica).Articolo completo: Caso Sangiuliano-Boccia, rimosso il capo di gabinetto del ministero della Cultura dal blog Lettera43 Lettera43.it - Caso Sangiuliano-Boccia, rimosso il capo di gabinetto del ministero della Cultura Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministroAlessandro Giuli ha «revocato l’incarico didial consigliere Francesco Gilioli». Questo perché è «venuto a mancare il rapporto fiduciario», dopo il, che ha portato alle dimissioni del predecessore di Giuli. La decisione, ufficializzata con una nota dal, era nell’aria e segue l’addio di Narda Frisoni. Quest’ultima precedentemente era asegreteria. Il ministropotrebbe decidere di allontanare altri membri dello staff di. Secondo Repubblica, nel mirino ci sarebbero il portavoce Andrea Petrella e il consigliere diplomatico Clemente Contestabile. Francesco Gilioli (Imagoeconomica).Articolo completo:ildideldal blog Lettera43

