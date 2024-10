Calendario complicato. Ottobre intenso: quattro partite da brividi. Mercoledì 23 derby contro i giallorossi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà un Ottobre intenso, per il Siena che, dopo aver affrontato, con successo, il Seravezza Pozzi – prima del match del Franchi seconda forza del girone (adesso è quarta) – domenica andrà a far visita all’Orvietana, al momento sul terzo gradino del podio, con 9 punti all’attivo, quattro in meno dei bianconeri. Domenica prossima, il 20, il Franchi farà invece da cornice alla partita probabilmente più attesa dell’anno, il big match con il Livorno, scontro diretto tra le due squadre che al momento, classifica alla mano, sono le primissime candidate alla promozione: sono due i punti che separano la Robur capolista di labronici che dopo l’aggancio d due settimane fa, non sono andati oltre il pareggio a Tavarnelle. Una partita storica, quindi, che mette in palio punti pesanti e un bel banco di prova per entrambe. Sport.quotidiano.net - Calendario complicato. Ottobre intenso: quattro partite da brividi. Mercoledì 23 derby contro i giallorossi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarà un, per il Siena che, dopo aver affrontato, con successo, il Seravezza Pozzi – prima del match del Franchi seconda forza del girone (adesso è quarta) – domenica andrà a far visita all’Orvietana, al momento sul terzo gradino del podio, con 9 punti all’attivo,in meno dei bianconeri. Domenica prossima, il 20, il Franchi farà invece da cornice alla partita probabilmente più attesa dell’anno, il big match con il Livorno, sdiretto tra le due squadre che al momento, classifica alla mano, sono le primissime candidate alla promozione: sono due i punti che separano la Robur capolista di labronici che dopo l’aggancio d due settimane fa, non sono andati oltre il pareggio a Tavarnelle. Una partita storica, quindi, che mette in palio punti pesanti e un bel banco di prova per entrambe.

