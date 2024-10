Bibbiano, il Sindaco Andrea Carletti assolto: “Il fatto non è reato” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il processo sul caso Bibbiano si conclude con l’assoluzione degli imputati dall’accusa di abuso d’ufficio, in quanto “il fatto non è previsto dalla legge come reato”. A pronunciare la sentenza è stato il collegio dei giudici del Tribunale di Reggio Emilia, presieduto da Sarah Iusto, con a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini. La vicenda giudiziaria, iniziata circa cinque anni fa e al centro di un acceso dibattito pubblico e politico, riguardava presunti affidi illeciti di minori nel comune di Bibbiano. Tra gli imputati figura anche l’ex Sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, che era stato accusato di abuso d’ufficio per l’affidamento del servizio di psicoterapia alla onlus “Hansel e Gretel” di Torino e alla struttura pubblica “La Cura” di Bibbiano. Thesocialpost.it - Bibbiano, il Sindaco Andrea Carletti assolto: “Il fatto non è reato” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il processo sul casosi conclude con l’assoluzione degli imputati dall’accusa di abuso d’ufficio, in quanto “ilnon è previsto dalla legge come”. A pronunciare la sentenza è stato il collegio dei giudici del Tribunale di Reggio Emilia, presieduto da Sarah Iusto, con a latere Michela Caputo e Francesca Piergallini. La vicenda giudiziaria, iniziata circa cinque anni fa e al centro di un acceso dibattito pubblico e politico, riguardava presunti affidi illeciti di minori nel comune di. Tra gli imputati figura anche l’exdi, che era stato accusato di abuso d’ufficio per l’affidamento del servizio di psicoterapia alla onlus “Hansel e Gretel” di Torino e alla struttura pubblica “La Cura” di

