Bancarotta fraudolenta, imprenditrice novarese arrestata dalla finanza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Coinvolge anche il novarese l'indagine della guardia di finanza di Varese che ha portato all'arresto di sei persone e al sequestro di due immobili per Bancarotta fraudolenta. L'inchiesta delle fiamme gialle ha infatti interessato una società operante nel settore dell'antincendio con sede in Novaratoday.it - Bancarotta fraudolenta, imprenditrice novarese arrestata dalla finanza Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Coinvolge anche ill'indagine della guardia didi Varese che ha portato all'arresto di sei persone e al sequestro di due immobili per. L'inchiesta delle fiamme gialle ha infatti interessato una società operante nel settore dell'antincendio con sede in

Monza - l’editore Davide Erba indagato per bancarotta fraudolenta : ricorso al Riesame - Monza, 8 Ottobre 2024 - Un ricorso al Tribunale del Riesame di Monza per il dissequestro di tutta la documentazione contabile delle società di Davide Erba. Altre condotte distrattive "per meri fini personali", secondo le indagini, sarebbero state attuate "anche a danno delle casse sociali della Midarex srl attraverso l'acquisto di opere d'arte, orologi di lusso ed immobili all'estero". (Ilgiorno.it)

Maurizio Cifariello : dalle cene di lusso alla bancarotta fraudolenta. La procura di Genova richiede il rinvio a giudizio. - Cifariello, mentre gestiva i suoi locali, avrebbe sistematicamente sottratto denaro con vari stratagemmi, sviluppando un metodo illegale soprannominato “il trucchetto del doppio pos”. Non contento, avrebbe anche venduto beni aziendali simulando cessioni a terzi ignari o a società inesistenti, ottenendo oltre 2mila euro per una friggitrice e un bollitore, e 3mila euro per un forno da cucina. (Citypescara.com)

Riciclaggio - bancarotta fraudolenta e sequestro di due milioni : tre arresti a Ravenna - Le attività investigative svolte dalla Compagnia di Faenza e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, hanno avuto inizio da un controllo fiscale nei confronti della società e hanno consentito – secondo gli investigatori – di smantellare un sodalizio criminale promosso da tre soggetti che hanno posto in essere numerose condotte illecite, dalla bancarotta fraudolenta alla frode fiscale, ... (Ilrestodelcarlino.it)