Austin a Gallant, 'garantire la sicurezza di Unifil' (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha riferito su X di aver parlato con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant e di aver "sollecitato a garantire la sicurezza delle forze Unifil e di coordinare gli sforzi per passare dalle operazioni militari a un percorso diplomatico il prima possibile". "Ho chiarito - prosegue Austin - che gli Stati Uniti sono ben posizionati per difendere il personale, i partner e gli alleati statunitensi dagli attacchi dell'Iran e dei partner e alleati sostenuti dall'Iran. Il ministro Gallant e io abbiamo ribadito il nostro impegno a impedire a qualsiasi attore di sfruttare le tensioni o espandere il conflitto nella regione. Abbiamo anche discusso di misure urgenti per affrontare la terribile situazione umanitaria a Gaza". Quotidiano.net - Austin a Gallant, 'garantire la sicurezza di Unifil' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd, ha riferito su X di aver parlato con il ministro della Difesa israeliano Yoave di aver "sollecitato aladelle forzee di coordinare gli sforzi per passare dalle operazioni militari a un percorso diplomatico il prima possibile". "Ho chiarito - prosegue- che gli Stati Uniti sono ben posizionati per difendere il personale, i partner e gli alleati statunitensi dagli attacchi dell'Iran e dei partner e alleati sostenuti dall'Iran. Il ministroe io abbiamo ribadito il nostro impegno a impedire a qualsiasi attore di sfruttare le tensioni o espandere il conflitto nella regione. Abbiamo anche discusso di misure urgenti per affrontare la terribile situazione umanitaria a Gaza".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medioriente : Austin a Gallant - garantire sicurezza forze Unifil - Lo scrive Austin su X. “Ho chiamato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ieri sera per discutere delle operazioni di Israele in Libano – afferma Austin – Ho ribadito il ferreo sostegno al diritto di Israele di difendersi e ho ribadito l’impegno degli Stati Uniti per un accordo diplomatico che riporti in sicurezza sia i civili libanesi che quelli israeliani alle loro case su entrambi i ... (Lapresse.it)

Mo : Wsj - dopo uccisione Nasrallah - 'schietta' telefonata Austin-Gallant - . "Scusi, cosa ha detto?", avrebbe replicato Austin quando Gallant gli ha parlato dell'operazione. (Adnkronos) - L'amministrazione americana è frustrata per la mancanza di comunicazione da parte del governo israeliano in merito alla sua pianificata ritorsione contro Teheran per l'attacco missilistico iraniano della scorsa settimana: dopo che Gerusalemme ha colto di sorpresa Washington uccidendo ... (Liberoquotidiano.it)

Austin parla con Gallant - esprime la sua preoccupazione per Idf - Il segretario ha esortato Gallant a riesaminare le regole di ingaggio dell'Idf quando opera in Cisgiordania". Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha parlato con il suo omologo israeliano Yoav Gallant e ha espresso la sua "preoccupazione per la responsabilità dell'Idf per la morte ingiustificata della cittadina americana Aysenur Eygi mentre manifestava in Cisgiordania. (Quotidiano.net)