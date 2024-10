Ancora botte davanti al Comune: tre giovani finiscono in ospedale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un'altra rissa, l'ennesima di una lista infinita, davanti al Comune di Lecco. Nella tarda serata di giovedì 10 ottobre - tra le 21.30 e le 22 - un gruppo di ragazzi, comunque di età già teoricamente già matura, hanno dato vita a un violento alterco in piazza Armando Diaz, finendo anche in mezzo Leccotoday.it - Ancora botte davanti al Comune: tre giovani finiscono in ospedale Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un'altra rissa, l'ennesima di una lista infinita,aldi Lecco. Nella tarda serata di giovedì 10 ottobre - tra le 21.30 e le 22 - un gruppo di ragazzi, comunque di età già teoricamente già matura, hanno dato vita a un violento alterco in piazza Armando Diaz, finendo anche in mezzo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lapide in memoria dei caduti davanti al palazzo del Comune - "L’Amministrazione comunale – è scritto in una nota del sindaco Matteo Gozzoli e dell’assessore Emanuela Pedulli – ha deciso di realizzarla per donare ulteriore e giusta memoria alle donne, agli uomini e ai bambini che hanno perso le vita in un conflitto così atroce e doloroso. . g. Sono molte le iniziative culturali legate all’80esimo anniversario della liberazione di Cesenatico e, dal 14 al ... (Ilrestodelcarlino.it)

Esplode fuochi d'artificio davanti al Comune per festeggiare un matrimonio - denunciato un 18enne - Un ragazzo di 18 anni è stato denunciato dalla polizia a Pescara per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose nella mattinata di venerdì 4 ottobre. In particolare, intorno a mezzogiorno, i poliziotti, impegnati nell’ordinario servizio di controllo, transitando in Piazza Italia, hanno... (Ilpescara.it)

Al lavoro per riportare il presepe di sabbia davanti al mare d’inverno - il Comune apre il bando - Un avviso pubblico per dare il via al grande presepe di sabbia davanti al mare d’inverno. . . . L’amministrazione comunale di Rimini ha pubblicato un bando per disciplinare la concessione di un contributo economico per la realizzazione di un “presepe artistico di sabbia”, con lo scopo di arricchire la. (Riminitoday.it)