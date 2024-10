Amici Chiamamifaro nuova allieva | chi è Angelica Gori?

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Angelica Gori, in arte Vybes, sarebbe la nuova allieva di Amici. Secondo le indiscrezioni, la giovane artista avrebbe conquistato un banco nella scuola di Maria De Filippi, vincendo la sfida contro la cantante Alena. Ma chi è Angelica Gori? Da Bergamo al palco di Amici, passando per milioni di stream, aperture di concerti per i Pinguini Tattici Nucleari e l'esibizione al Concerto del Primo Maggio: il percorso musicale di Angelica Gori, è in continua ascesa. Figlia del sindaco di Bergamo Giorgio Gori e della giornalista Cristina Parodi, Angelica Gori sarebbe la seconda 'figlia d'arte' di questa edizione, dopo Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele Muccino e dell'attrice e prima moglie Elena Majoni. Angelica Gori coltiva da sempre la passione per la musica, unita a interessi eclettici che spaziano dai luoghi esotici ai cactus, dallo yoga alla ginnastica ritmica.