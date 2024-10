Lanotiziagiornale.it - 6 vantaggi delle strategie e canali di marketing digitale

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Molto spesso nel processo di digitalizzazione dell’economia globaledisi intersecano ma il risultato non cambia, perché i brand sono in crescita grazie all’eCommerce e questo è un dato di fatto. Conoscere i trend, le nuove e le tecnologie più datate per mettere in atto la strategia dipiù adeguata è il miglior modo per far crescere il tuo brand, piccolo o grande che sia. Ecco 6di. Emailcome strategia evergreen Anche se potrebbe sembrare una strategia datata, sfruttare l’emailè un canale evergreen perché consente di costruire il network. Idi questa strategia disono diversi, perché avvicina gli utenti/clienti al servizio o prodotto offerto e crea un collegamento diretto che costruisce una profonda fiducia tra le parti.