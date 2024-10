30enne trovato per strada in una pozza di sangue: lesioni da taglio, via alle indagini (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella notte tra giovedì e venerdì, un tragico episodio ha scosso la tranquillità di Rozzano, un comune situato a sud di Milano. Intorno alle 3 del mattino, una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Corsico ha scoperto il corpo di un uomo riverso a terra in viale Romagna, con evidenti segni di ferite gravi. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Al momento, l’identità della vittima rimane sconosciuta, poiché non sono stati trovati documenti che possano consentire una rapida identificazione. Tuttavia, le prime informazioni raccolte dagli inquirenti indicano che si tratterebbe di un uomo sulla trentina, presumibilmente residente nella zona. Thesocialpost.it - 30enne trovato per strada in una pozza di sangue: lesioni da taglio, via alle indagini Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella notte tra giovedì e venerdì, un tragico episodio ha scosso la tranquillità di Rozzano, un comune situato a sud di Milano. Intorno3 del mattino, una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Corsico ha scoperto il corpo di un uomo riverso a terra in viale Romagna, con evidenti segni di ferite gravi. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Al momento, l’identità della vittima rimane sconosciuta, poiché non sono stati trovati documenti che possano consentire una rapida identificazione. Tuttavia, le prime informazioni raccolte dagli inquirenti indicano che si tratterebbe di un uomo sulla trentina, presumibilmente residente nella zona.

