200 richieste e 70 utenti seguiti: i numeri in un anno dello sportello di ascolto dell'Asl Roma 3

Asl Roma 3, 11 ottobre 2024- Attivo da poco più di un anno lo sportello di ascolto e dialogo dei lavoratori della ASL Roma 3 ha registrato oltre 200 richieste e seguito in un percorso di sostegno più di 70 utenti in difficoltà. Equamente suddivise tra uomini e donne, e senza un'età specifica, le richieste sono arrivate da giovani, neoassunti ma anche da chi lavora in azienda da diversi anni o è vicino alla pensione, dal personale sanitario e da quello amministrativo. "Il counseling gratuito è raggiungibile tramite uno specifico numero di telefono e non riguarda solo problemi inerenti al lavoro svolto dai dipendenti all'interno dell'azienda, ma è un vero e proprio sostegno a 360°, gestendo nella massima riservatezza le problematiche avanzate da chi chiede aiuto.

