Work on work | il 27 e 28 novembre a Ferrara la prima fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro

Oltre 100 aziende che creano valore nel mondo del lavoro, 6 aree tematiche, più di 5.000 studenti universitari attesi: sono i numeri di 'work on work', la prima fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro, che si terrà il 27 e 28 novembre a Ferrara, presso il Quartiere Fieristico. Istituzioni, imprese, università e società di servizi per il lavoro, la formazione e l'orientamento si confronteranno per due giorni, dando vita a incontri, workshop, presentazioni aziendali, appuntamenti formativi, aggiornamenti normativi, per creare e alimentare una riflessione sul tema del lavoro, in continua evoluzione e cambiamento.

