Visita guidata: "Padova dei Carraresi" (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Padova trecentesca dominata dalla signoria Carrarese ha lasciato profonda testimonianza nella città: è stato un secolo di espansione economica e territoriale, di magnificenza dell'arte e della scienza che consegna ai giorni nostri opere e monumenti che sono perni dell'arte mondiale.

Visita guidata dell'Orto botanico dell'università di Padova : alla scoperta delle piante autunnali - Ad Ottobre l'associazione ricreativa ARKA organizza le visite guidate all’Orto Botanico dell’Università di Padova per Sabato 12 Ottobre 2024 sia alle ore 10.15 che alle ore 15.15. Entrambe le visite guidate saranno condotte da esperta Guida Naturalistica autorizzata. Attualmente sono... (Padovaoggi.it)

Il nuovo Prefetto di Padova in visita alla caserma Salomone - Il nuovo Prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, a pochi giorni dal suo insediamento, ha visitato oggi, lunedì 7 ottobre, il Comando Forze Operative Nord dell’Esercito presso la Caserma “O. Il Prefetto è stato accolto al suo arrivo dal Comandante, Generale di Corpo. . . . Salomone” in Prato della Valle. (Padovaoggi.it)

Visita guidata : "La Padova ebraica e la sua sinagoga" - La Sinagoga Italiana fondata nel 1548, è ancora oggi il luogo della preghiera per i membri della Comunità di Padova. La sala è caratterizzata da un’elegante e raffinato decoro a specchiature in marmorino e in delicati stucchi risalenti al periodo neoclassico. L’Aron -ha Kodesh- l’armadio sacro-... (Padovaoggi.it)