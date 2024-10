Uragano Milton: case distrutte, vittime e vento fortissimo. La situazione in Florida (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Uragano Milton si abbatte sulla Florida: case distrutte, vento fortissimo e diverse vittime. Cittadini al buio. Un evento metereologico dirompente che però sembra destinato a vedere la sua fine. Declassato stamattina a categoria 1 e quindi indebolito proprio dal passaggio in Florida. Il drammatico arrivo dell’Uragano Milton (ANSA) Notizie.comTraendo energia dalle acque calde del Golfo del Messico ha raggiunto la quinta categoria, la più alta, due volte. La prima zona colpita è stata la Siesta Key, nella contea di Sarasota, portando con sé tornado multipli e mareggiate che hanno attaccato la popolazione e creato allarmismi. Stamattina sono poi partite le operazioni di ricerca. Si parla di alcune vittime che erano alloggiate presso lo Spanish Lakes Country Club, una comunità per anziani a pochi chilometri da Fort Pierce. Notizie.com - Uragano Milton: case distrutte, vittime e vento fortissimo. La situazione in Florida Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’si abbatte sullae diverse. Cittadini al buio. Un emetereologico dirompente che però sembra destinato a vedere la sua fine. Declassato stamattina a categoria 1 e quindi indebolito proprio dal passaggio in. Il drammatico arrivo dell’(ANSA) Notizie.comTraendo energia dalle acque calde del Golfo del Messico ha raggiunto la quinta categoria, la più alta, due volte. La prima zona colpita è stata la Siesta Key, nella contea di Sarasota, portando con sé tornado multipli e mareggiate che hanno attaccato la popolazione e creato allarmismi. Stamattina sono poi partite le operazioni di ricerca. Si parla di alcuneche erano alloggiate presso lo Spanish Lakes Country Club, una comunità per anziani a pochi chilometri da Fort Pierce.

