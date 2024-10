Unifil, l'attacco di Israele alla base e la mossa di Crosetto: convocato l'ambasciatore con urgenza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ministro Guido Crosetto ha convocato con urgenza l'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled, per gli eventi occorsi alle basi Unifil ove opera il personale italiano. L'incontro è tuttora in corso, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa.   Ma cosa è successo? Ecco la nota dell'Unifil in Libano a riguardo: «Questa mattina, due peacekeeper sono rimasti feriti dopo che un carro armato Merkava dell'IDF ha sparato verso una torre di osservazione presso il quartier generale dell'Unifil a Naqoura, colpendola direttamente e facendoli cadere. Fortunatamente le ferite non sono gravi, ma rimangono in ospedale. I soldati dell'IDF hanno anche aperto il fuoco sulla posizione ONU (UNP) 1-31 a Labbouneh, colpendo l'ingresso del bunker dove si erano rifugiati i peacekeeper e danneggiando veicoli e un sistema di comunicazione. Iltempo.it - Unifil, l'attacco di Israele alla base e la mossa di Crosetto: convocato l'ambasciatore con urgenza Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ministro Guidohaconl'israeliano in Italia, Jonathan Peled, per gli eventi occorsi alle basiove opera il personale italiano. L'incontro è tuttora in corso, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa.   Ma cosa è successo? Ecco la nota dell'in Libano a riguardo: «Questa mattina, due peacekeeper sono rimasti feriti dopo che un carro armato Merkava dell'IDF ha sparato verso una torre di osservazione presso il quartier generale dell'a Naqoura, colpendola direttamente e facendoli cadere. Fortunatamente le ferite non sono gravi, ma rimangono in ospedale. I soldati dell'IDF hanno anche aperto il fuoco sulla posizione ONU (UNP) 1-31 a Labbouneh, colpendo l'ingresso del bunker dove si erano rifugiati i peacekeeper e danneggiando veicoli e un sistema di comunicazione.

