Turchia-Montenegro Uefa Nations League B 11-10-2024 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

La Turchia di Montella riparte in questo gruppo B4 di Nations League dal pari in Galles, e trova in casa il Montenegro di Prosinecki per mantenere la testa del raggruppamento. Gli Ay-Y?ld?zl?lar si sono sbloccati contro l'Islanda grazie alla tripletta di Akturkoglu, utile ad andare in vantaggio sui gallesi nella differenza reti. Nei convocati del tecnico di Pomigliano d'Arco problemi in difesa con le defezioni di Kabak,

Turchia-Montenegro : le probabili formazioni - Ct. I padroni di casa vogliono confermarsi al vertice, mentre gli ospiti sono costretti a cercare punti per avere speranze di qualificazione. TURCHIA-MONTENEGRO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Reduci da un ottimo europeo con il raggiumgimento dei quarti di finale, i turchi hanno iniziato alla grande la loro avventura in Nations League. (Sport.periodicodaily.com)