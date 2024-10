Secoloditalia.it - Stellantis sotto tutela, dal governo paletti alla vendita di Comau: “Tutelare lavoratori e made in Italy”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ok, il prezzo è giusto, ma a che “prezzo” per gli operai italiani? La domanda è risuonata a lungo, nel pomeriggio, a Palazzo Chigi, dove si doveva valutare ed eventualmente autorizzare il gruppoa cedere il gioiellino della robotica “”.fine ilha dato via libera, ma utilizzando la “golden power”, che consente allo Stato di esprimere il controllo sulla cessione di aziende italiane o di asset strategici: iposti hanno a che fare, ovviamente, con ladei livelli occupazionali, in ossequio anche alle preoccupazioni espresse nei giorni scorsi dai sindacati.