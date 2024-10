Spalletti: «In Francia la squadra ha dimostrato di essere forte mentalmente dopo ciò che successe all’inizio» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match di Nations League contro il Belgio. 40.000 all’Olimpico, prima del match omaggio a Schillaci: le suggestioni non mancano. «Saranno momenti emozionanti, che ci tireranno dentro la partita e ci insegneranno un po’ come dobbiamo fare». Spalletti: «Abbiamo dimostrato che possiamo stare al top del calcio Mondiale» Quanto sarebbe importante battere un’altra Nazionale che ci precede nel ranking? «Sarebbe importantissimo, abbiamo dimostrato contro la Francia che possiamo stare al top del calcio Mondiale. Dobbiamo dimostrare di poter gestire le nostre potenzialità e metterle in campo». Stesso 11 iniziale di Parigi? «Confermata la stessa squadra, ha dimostrato di essere forte anche nella testa per quello che successe all’inizio di quella partita». Ilnapolista.it - Spalletti: «In Francia la squadra ha dimostrato di essere forte mentalmente dopo ciò che successe all’inizio» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il ct dell’Italia Lucianoha parlato ai microfoni della Rai, in vista del match di Nations League contro il Belgio. 40.000 all’Olimpico, prima del match omaggio a Schillaci: le suggestioni non mancano. «Saranno momenti emozionanti, che ci tireranno dentro la partita e ci insegneranno un po’ come dobbiamo fare».: «Abbiamoche possiamo stare al top del calcio Mondiale» Quanto sarebbe importante battere un’altra Nazionale che ci precede nel ranking? «Sarebbe importantissimo, abbiamocontro lache possiamo stare al top del calcio Mondiale. Dobbiamo dimostrare di poter gestire le nostre potenzialità e metterle in campo». Stesso 11 iniziale di Parigi? «Confermata la stessa, hadianche nella testa per quello chedi quella partita».

