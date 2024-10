**Senato: fonti presidenza, La Russa arbitro che difende linguaggio moderato e di buon gusto** (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il presidente del Senato non solo è arbitro come dice il senatore Matteo Renzi ma in Aula chiede e difende un linguaggio moderato e di buon gusto”. Così fonti della presidenza del Senato, dopo che il senatore Matteo Renzi, durante il Question time, aveva invitato il presidente, Ignazio La Russa, a fare l'"arbitro" e non il "supporter". Liberoquotidiano.it - **Senato: fonti presidenza, La Russa arbitro che difende linguaggio moderato e di buon gusto** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il presidente del Senato non solo ècome dice il senatore Matteo Renzi ma in Aula chiede eune digusto”. Cosìdelladel Senato, dopo che il senatore Matteo Renzi, durante il Question time, aveva invitato il presidente, Ignazio La, a fare l'"" e non il "supporter".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rafa Nadal, il talento dell’ossessione: il tennista diventato leggenda anche se pareva perfetto per fare l’eterno secondo - Quando si è presentato al mondo del tennis, Rafa Nadal portava dei pantaloncini lunghi fino a sotto al ginocchio e delle canotte pensate per mettere in mostra i mostruosi bicipiti. Era un ragazzino, c ... (ilfattoquotidiano.it)

Le commissioni parlamentari sono in balia dei cambi di casacca - da fonti parlamentari, la Commissione di Vigilanza funziona sulla base del suo regolamento interno e, per tutte le materie non regolate da questo regolamento, dal regolamento della camera di ... (pagellapolitica.it)

Il rapporto Onu: “Israele vuole smantellare il sistema sanitario a Gaza. Torture, stupri e uccisioni sui detenuti per ordine di Ben Gvir” - 17:20 - **Senato: fonti presidenza, La Russa arbitro che difende linguaggio moderato e di buon gusto** Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Il presidente del Senato non solo è arbitro come dice il senatore ... (ilfattoquotidiano.it)