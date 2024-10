Save the Children: «A Gaza uccisi almeno 3.100 bambini sotto i cinque anni» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da quando è iniziata la guerra a Gaza un anno fa almeno 3.100 bambini sotto i cinque anni sono rimasti uccisi, mentre altri coetanei sono a rischio di grave malnutrizione a causa di un conflitto che sta distruggendo la vita dei bambini palestinesi sin dalla nascita. Lo afferma un rapporto di Save the Children. Il ministero della Salute di Gaza ha recentemente pubblicato un elenco di persone la cui morte, avvenuta tra l’ottobre del 2023 e il 31 agosto scorso, è stata verificata. Tra i circa 34 mila nomi presenti nell’elenco, 11.300 sono bambini di cui il 30 per cento aveva meno di 5 anni. Di questi circa 710 erano bambini di età inferiore ai 12 mesi, il 20 per cento dei quali nati e uccisi durante la guerra. Altri 2.800 bambini uccisi devono ancora essere identificati. Lettera43.it - Save the Children: «A Gaza uccisi almeno 3.100 bambini sotto i cinque anni» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da quando è iniziata la guerra aun anno fa3.100sono rimasti, mentre altri coetanei sono a rischio di grave malnutrizione a causa di un conflitto che sta distruggendo la vita deipalestinesi sin dalla nascita. Lo afferma un rapporto dithe. Il ministero della Salute diha recentemente pubblicato un elenco di persone la cui morte, avvenuta tra l’ottobre del 2023 e il 31 agosto scorso, è stata verificata. Tra i circa 34 mila nomi presenti nell’elenco, 11.300 sonodi cui il 30 per cento aveva meno di 5. Di questi circa 710 eranodi età inferiore ai 12 mesi, il 20 per cento dei quali nati edurante la guerra. Altri 2.800devono ancora essere identificati.

