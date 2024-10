Salta la puntata del Grande Fratello: ecco perché giovedì non va in onda (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cambio di programma per gli appassionati del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini non andrà in onda questa sera, giovedì 10 ottobre 2024, lasciando spazio alla serie televisiva turca Endless Love. La decisione di rinunciare al doppio appuntamento settimanale, introdotto in questa edizione, è stata presa per concentrare i momenti salienti della vita dei concorrenti nella puntata del lunedì sera, in prima serata su Canale 5, come da tradizione. perché il Grande Fratello non va in onda oggi?Mediaset ha scelto di dare priorità a Endless Love, la soap opera turca che sta appassionando il pubblico con le sue intricate vicende amorose. Nella puntata di stasera, tra i tanti colpi di scena, Emir scoprirà che Zeynep è stata cacciata di casa a causa della sua relazione clandestina. Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cambio di programma per gli appassionati del. Il reality show condotto da Alfonso Signorini non andrà inquesta sera,10 ottobre 2024, lasciando spazio alla serie televisiva turca Endless Love. La decisione di rinunciare al doppio appuntamento settimanale, introdotto in questa edizione, è stata presa per concentrare i momenti salienti della vita dei concorrenti nelladel lunedì sera, in prima serata su Canale 5, come da tradizione.ilnon va inoggi?Mediaset ha scelto di dare priorità a Endless Love, la soap opera turca che sta appassionando il pubblico con le sue intricate vicende amorose. Nelladi stasera, tra i tanti colpi di scena, Emir scoprirà che Zeynep è stata cacciata di casa a causa della sua relazione clandestina.

