Rapporto Inps toscano: “Prato e il distretto del pellame fiorentino le zone che soffrono di più” / VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Una situazione in chiaroscuro”. Maurizio Emanuele Pizzicaroli, direttore regionale dell'Inps, fotografa così l'andamento dell'economia toscana durante la presentazione – avvenuta a Palazzo Pazzi Quaratesi – del rendiconto sociale Firenzetoday.it - Rapporto Inps toscano: “Prato e il distretto del pellame fiorentino le zone che soffrono di più” / VIDEO Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday“Una situazione in chiaroscuro”. Maurizio Emanuele Pizzicaroli, direttore regionale dell', fotografa così l'andamento dell'economia toscana durante la presentazione – avvenuta a Palazzo Pazzi Quaratesi – del rendiconto sociale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rapporto Inps : poche risorse per il Reddito di libertà per le donne vittime di violenza - Di queste 2. 772 risultano accolte e liquidate attraverso l’utilizzo delle risorse stanziate a livello nazionale, per un budget complessivo di 13. 400 euro. 054 osservazioni relative a donne che hanno presentato domanda di RdL negli anni che vanno dal 2021 ai primi 2 mesi del 2024. 489 domande di RdL. (Quotidiano.net)

Rapporto annuale INPS - la “Child penalty” un freno alla carriera delle donne - Anche con la copertura di congedi e ammortizzatori sociali, il recupero del livello di reddito pre-nascita richiede diversi anni per le madri, creando un divario retributivo significativo rispetto ai padri che tende a persistere nel tempo. Questo fenomeno, al contrario, sembra addirittura favorire la carriera degli uomini, creando un divario di genere sempre più marcato. (Ilcorrieredellacitta.com)

Rapporto Inps sui salari : ecco quanto guadagnano i giovani - In sintesi, "i giovani lavorano di meno e guadagnano di meno (anche in termini di retribuzione giornaliera e – per stima – anche di retribuzione oraria). Roma, 25 settembre 2024 – I giovani lavorano meno e guadagnano di meno. Dall’Inps spiegano che in termini assoluti la distanza tra la retribuzione di un giovane under 30 e il valore medio totale è massima per un lavoratore a tempo pieno ... (Quotidiano.net)