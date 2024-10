Nerdpool.it - Rabbia dell’Abisso è la nuova espansione di Yu-Gi-Oh! TCG

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Konami presenta, nuovo core booster set per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC). Immergendosi nelle più oscure profondità dell’oceano, Furiarivitalizza temi classici e introduce nuove ed entusiasmanti strategie, con un occhio di riguardo per gli appassionati di ACQUA, che potranno potenziare l’Evocazione Xyz come mai prima d’ora! Emergendo dagli abissi, Affioramento Grandi Mascelle, mostro Pesce di Livello 4, può effettuare l’Evocazione Speciale di se stesso dalla vostra mano se una Carta Magia è stata attivata durante il turno. Dopo essere emerso, può aggiungere qualsiasi mostro Pesce Squalo dal vostro deck, compreso un nuovo mostro Pesce Squalo che effettua l’Evocazione Speciale di se stesso sul campo di battaglia e può essere fonte di materiali per effettuare un’Evocazione Xyz! La carta Affioramento Grandi Mascelle in Giapponese.