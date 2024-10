Padova, ragazzina di 12 anni investita da un treno merci: è morta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una ragazzina di 12 anni è in gravissime condizioni dopo essere stata investita dalla motrice di un treno merci in corrispondenza di un passaggio a livello, sulla tratta ferroviaria che costeggia la zona industriale a Padova. L'adolescente è stata portata in ospedale: le sue condizioni sono critiche. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle Polfer, intervenuta con la polizia e i carabinieri. Tg24.sky.it - Padova, ragazzina di 12 anni investita da un treno merci: è morta Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unadi 12è in gravissime condizioni dopo essere statadalla motrice di unin corrispondenza di un passaggio a livello, sulla tratta ferroviaria che costeggia la zona industriale a. L'adolescente è stata portata in ospedale: le sue condizioni sono critiche. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle Polfer, intervenuta con la polizia e i carabinieri.

