Facta.news - No, l’uragano Milton non è stato creato artificialmente

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 9 ottobre 2024 èpubblicato su TikTok un video in cui si vede la foto satellitare di un uragano, accompagnata dal testo che dice: «è artificiale? Il generale Flynn parla dei programmi di modifica del meteo finanziati dal governo e ne indica due che esistono in Texas e in California». Sempre nel testo del video, si legge che il generale Flynn non si sarebbe espresso esplicitamente sul, ma avrebbe dato ad intendere che fosse una conseguenza dei «programmi di modifica del meteo». La notizia è falsa. Micheal Flynn, generale in pensione ed ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti per i primi 22 giorni dell’amministrazione Trump, è conosciuto per aver diffuso teorie cospirazioniste su svariati argomenti. Non abbiamo trovato riscontri della frase attribuita a Flynn nel post analizzato.