Nations League, Italia-Belgio 2-2 (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pareggio con rimpianti per l'Italia in Nations League. Dopo due vittorie nel gruppo 2 della Lega A, gli azzurri frenano con il Belgio pareggiando 2-2 allo stadio Olimpico di Roma. Inizio travolgente dei padroni di casa che trovano il doppio vantaggio con Cambiaso al 1' e Retegui al 24', poi Pellegrini si fa Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – Pareggio con rimpianti per l'in. Dopo due vittorie nel gruppo 2 della Lega A, gli azzurri frenano con ilpareggiando 2-2 allo stadio Olimpico di Roma. Inizio travolgente dei padroni di casa che trovano il doppio vantaggio con Cambiaso al 1' e Retegui al 24', poi Pellegrini si fa

