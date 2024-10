Narni, dalle attività con Fraporta alla direzione del Beata Lucia: ecco chi era Sascha Manuel Proietti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aveva scoperto di avere un male di quelli "seri" ad agosto. Prima di allora aveva combattuto con una polmonite che alla fine era riuscito a debellare. Poi quella terribile notizia che nessuno si vorrebbe sentir dare. Nonostante tutto lui, Sascha Proietti, 46 anni non ancora compiuti, aveva Ternitoday.it - Narni, dalle attività con Fraporta alla direzione del Beata Lucia: ecco chi era Sascha Manuel Proietti Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aveva scoperto di avere un male di quelli "seri" ad agosto. Prima di allora aveva combattuto con una polmonite chefine era riuscito a debellare. Poi quella terribile notizia che nessuno si vorrebbe sentir dare. Nonostante tutto lui,, 46 anni non ancora compiuti, aveva

Narni, addio a Sascha Manuel Proietti. La comunità piange uno dei suoi figli - NARNI Risveglio listato a lutto per l'intera comunità narnese che oggi, 10 ottobre, piange la morte di uno dei suoi figli. Sascha Manuel Proietti, 46 anni, è stato stroncato ... (ilmessaggero.it)

