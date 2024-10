Mozione su autonomia differenziata passa in consiglio: "Ora impegno comune per il referendum" (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Esprimiamo viva soddisfazione per l’approvazione nel consiglio comunale di ieri della Mozione che abbiamo presentato contro l’autonomia differenziata e invitiamo tutta l’amministrazione e le forze civiche che hanno a cuore il futuro di Aversa a prende atto di questa importante deliberazione e a Casertanews.it - Mozione su autonomia differenziata passa in consiglio: "Ora impegno comune per il referendum" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Esprimiamo viva soddisfazione per l’approvazione nelcomunale di ieri dellache abbiamo presentato contro l’e invitiamo tutta l’amministrazione e le forze civiche che hanno a cuore il futuro di Aversa a prende atto di questa importante deliberazione e a

