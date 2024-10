Iltempo.it - Mimmo vuol fare i pozzi in Africa con Riace a secco. E censura le chat del Comune

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il paradosso è, secondo il dizionario della lingua italiana, una tesi che, per il suo contenuto, appare contraria alla verosimiglianza e riesce perciò sorprendente. Un po' come aver la presunzione di voler risolvere il dramma epocale della mancanza d'acqua ine non essere in grado di assicurare questo bene primario ai propri 1829 cittadini. Una vicenda che ha come protagonista uno dei punti di riferimento della sinistra italiana,Lucano. Una storia che alcuni residenti dihanno voluto raccontare al nostro quotidiano. Stanchi di un'emergenza che si protrae da quest'estate. «L'acqua è andata via a fine luglio nella frazione di Marina di. Purtroppo si tratta di un problema annoso, che però il nostro sindaco è convinto di poter risolvere con slogan e promesse.