Medioriente: Crosetto, atti contro Unifil possono costituire crimini guerra (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – "Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze di Israele contro la base (Unp) 1-31 potrebbero costituire crimini di guerra e rappresentano delle gravissime violazioni delle norme del diritto internazionale umanitario. Violazioni non giustificate da alcuna necessità militare". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

