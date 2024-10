Quotidiano.net - Massaggio facciale effetto lifting: cos'è e come funziona

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilprofessionale è un vero toccasana per la pelle. Molte celebrities hanno raccontato di avere adottato alcune varianti di questa tecnica,, per esempio, Dua Lipa, Kim Kardashian, Jennifer Aniston, Madonna e Gwyneth Paltrow. È una tecnica adatta a chi vuole risultati immediati – dalla riduzione delle rughe alla ridefinizione dell’ovale del viso – ed è in continua evoluzione. Cos’è il manual faceIl manual faceè unmanuale che stimola la muscolatura, migliorando la circolazione e l'elasticità della pelle, contrastando i segni dell’invecchiamento. Esistono diverse modalità in cui questa tecnica viene realizzata: in alcuni casi si utilizzano pressioni profonde per distendere i muscoli facciali, mentre in altri si applicano movimenti più leggeri e superficiali per drenare i liquidi in eccesso e ridurre i gonfiori.