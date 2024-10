Lukaku: “Il prossimo titolo che vincerò sarà il più importante della mia vita” (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’attaccante del Napoli ha rilasciato un’intervista parlando del suo futuro e della sua vita fuori dal campo. Notizie Calcio Napoli – Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha concesso un’intervista al TG1, rivelando aspetti personali e anticipando il suo futuro. “Il prossimo sarà il titolo più importante della mia vita“, ha dichiarato Lukaku, parlando della sua carriera e dei suoi progetti una volta smessi gli scarpini. Dalle emozioni del primo gol al sogno di allenare Quando gli è stato chiesto quale fosse il suo gol più bello, Lukaku non ha avuto dubbi: “Il primo, con l’Anderlecht a 16 anni. È il gol che mi ha cambiato la vita.” Parlando della città del cuore, ha detto: “Bruxelles, è la mia città. Vivo lì, la mia famiglia e i miei amici sono lì. Napolipiu.com - Lukaku: “Il prossimo titolo che vincerò sarà il più importante della mia vita” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’attaccante del Napoli ha rilasciato un’intervista parlando del suo futuro esuafuori dal campo. Notizie Calcio Napoli – Romelu, attaccante del Napoli, ha concesso un’intervista al TG1, rivelando aspetti personali e anticipando il suo futuro. “Ililpiùmia“, ha dichiarato, parlandosua carriera e dei suoi progetti una volta smessi gli scarpini. Dalle emozioni del primo gol al sogno di allenare Quando gli è stato chiesto quale fosse il suo gol più bello,non ha avuto dubbi: “Il primo, con l’Anderlecht a 16 anni. È il gol che mi ha cambiato la.” Parlandocittà del cuore, ha detto: “Bruxelles, è la mia città. Vivo lì, la mia famiglia e i miei amici sono lì.

